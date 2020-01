Rissa in centro vicino locali movida, i feriti sono tre. Indagano i carabinieri

Sono 3 i ragazzi rimasti feriti, uno dei quali, con un vistoso taglio in faccia, nella rissa scoppiata per futili motivi, nella notte tra sabato e domenica, in via Pirandello, nelle vicinanze dei locali della movida del centro di Agrigento.

A darsele di santa ragione due comitive di ragazzi, da un primo esame dai 25 ai 30, alcuni dei quali sotto gli effetti di alcolici.

Alcuni dei partecipanti hanno rotto delle bottiglie di vetro, e utilizzato i cocci per colpire i “rivali”. Nel parapiglia, che avrebbero coinvolto almeno sette soggetti, sono stati rovesciati a terra vasi, fioriere e piante (nelle foto).

Alla fine tre partecipanti hanno riportato ferite e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove sono stati curati e medicati. Quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile, gli altri partecipanti si erano dileguati. Acquisiti i filmati di alcune telecamere di impianti di video sorveglianza, di privati cittadini.