Rissa fra due gruppi di giovani l’altra notte in via Atenea, all’angolo con via Vela. I rissosi si sono affrontati a calci, pugni e schiaffi davanti a numerosi avventori dei locali della movida. Ad avere la peggio è stato un diciottenne che ha riportato traumi sparsi al volto e al naso dopo essere stato colpito con un tirapugni metallico, trovato e sequestrato poi dai carabinieri in una scalinata.

I militari dell’Arma, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti, hanno identificato un diciassettenne che avrebbe partecipato alla rissa. Le indagini comunque continuano senza sosta, e nulla viene lasciato al caso, per identificare tutti i protagonisti che hanno preso parte alla zuffa.

