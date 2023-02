Rissa durante il Carnevale, la Questura annulla le sfilate

Rissa tra due gruppi di giovani, domenica sera, durante i festeggiamenti del Carnevale a Cattolica Eraclea. La Questura di Agrigento, dopo il parapiglia ha fermato le sfilate dei carri e gruppi mascherati. A darsele di santa ragione due comitive, uno locale e l’altro di Ribera, sotto gli effetti di alcolici. I partecipanti alla zuffa sono riusciti a fuggire prima dell’intervento dei carabinieri. L’episodio è stato segnalato alla Questura che ha bloccato tutte le manifestazioni in programma lunedì e martedì grasso.

“I disordini creati da alcuni delinquenti – ha scritto il sindaco di Cattolica Eraclea Santo Borsellino – non permetterà di continuare a far divertire i tanti, adulti e bambini, che invece hanno trascorso queste giornate con responsabilità divertendosi in maniera sana. Per pochi incivili paghiamo tutti. Quello che è avvenuto è una grave mancanza di rispetto per chi in questi mesi ha lavorato con dedizione e passione per permetterci di godere di questi lieti giorni”.