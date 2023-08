Brutto episodio nella notte tra il 14 e il 15 agosto a San Leone. Un diciottenne agrigentino, ha tirato fuori dalla tasca dei pantaloni una bomboletta di spray al peperoncino e lo ha spruzzato contro i poliziotti, intervenuti per sedare una rissa scoppiata nel piazzale dell’ex eliporto tra due gruppi di ragazzi. Il giovane è stato denunciato ( e non arrestato) per rissa, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Il parapiglia ha coinvolto altri ragazzi in corso di identificazione.

Nella baruffa il diciottenne ha estratto lo spray al peperoncino ed ha iniziato a spruzzarlo contro tutti, ma è stato rincorso e subito fermato dagli agenti della Questura di Agrigento impegnati nel servizio di ordine pubblico per l’evento in programma la vigilia di Ferragosto. Non è chiaro per quale motivo sia scoppiata la zuffa. Il diciottenne ha riferito d’aver chiesto un passaggio che gli è stato negato.