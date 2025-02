Urla, calci e pugni, verosimilmente, dopo una discussione per motivi ancora poco chiari. Protagoniste più persone, almeno cinque o sei, che hanno dato “spettacolo”, l’altra sera, in via Callicratide, ad Agrigento. Alla fine due dei presunti partecipanti alla zuffa, entrambi agrigentini, sono rimasti feriti. Sono stati presi in consegna dal personale sanitario di un’ambulanza del 118 per le cure necessarie. Nulla di grave, guariranno in pochi giorni.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno avviato l’attività investigativa, per ricostruire la dinamica dei fatti, identificare i protagonisti della baruffa allontanatisi poco prima dell’arrivo delle auto della polizia e stabilire il movente dell’azione violenta. Tutti quanti una volta individuati saranno denunciati, per l’ipotesi di reato di rissa e alcuni anche per lesioni personali.

Tra le due fazioni, dal diverbio alle mani, il passo è stato breve. Tutti hanno iniziato a darsele di santa ragione. Passanti e residenti, preoccupati dal trambusto hanno allertato il 112. I rissosi hanno smesso di picchiarsi, quando hanno sentito arrivare le sirene.

