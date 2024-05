Il gup del Tribunale per i Minorenni di Palermo, Antonina Pardo, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di un diciottenne agrigentino ritenuto uno dei partecipanti alla rissa scoppiata nel piazzale dell’ex eliporto di San Leone, subito dopo il concerto di Elettra Lamborghini. Sia il pubblico ministero, Gaetano Guardì, che il difensore, l’avvocato Davide Casà, avevano chiesto al giudice di prosciogliere il giovane, all’epoca del fatto minorenne. Quella notte dopo che era stata riportata la calma, la polizia aveva individuato altri protagonisti coinvolti nel parapiglia. Agenti che sarebbero stati aggrediti da un altro giovane, per il quale indaga la Procura di Agrigento, che avrebbe usato uno spray al peperoncino.