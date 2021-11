Riscossione sanatorie edilizie: incassati 850 mila euro.

Confermato, anche nel trimestre luglio-settembre 2021, il trend positivo dell’incasso accertato dalle riscossioni dei condoni edilizi, altri 281 mila euro per complessivi 850 mila euro, che permettono di chiudere il terzo trimestre del 2021 con un più 100 mila euro rispetto al 2019 e un più 516 mila euro rispetto al 2020.

Migliorano anche gli incassi accertati per i permessi di costruire che, a tutto settembre 2021, registrano un aumento, rispetto all’anno precedente, di 280 mila euro, per complessivi circa 670mila euro.

«Un trend positivo – commentano il Sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore al ramo ing. Gerlando Principato – che fotografa gli sforzi fatti dalla nostra amministrazione per garantire entrate certe nelle casse comunali. Siamo soddisfatti in quanto abbiamo superato le nostre previsioni. Abbiamo rimesso in moto il settore dell’edilizia nella nostra città, da una parte consentendo ai nostri cittadini di regolarizzare le proprie case e accedere ai bonus edilizi, dall’altro con il rilancio dei lavori pubblici».