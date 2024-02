E’ stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale per gravi violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro a carico di una rivendita di frutta e verdura non molto lontano dai quartieri di Villaggio Mosè e San Leone. Lo hanno deciso, al termine dell’ispezione, i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento e del nucleo Ispettorato del Lavoro di Villaggio Mosè.

Il controllo nel negozio di prodotti ortofrutticoli è scattato l’altro giorno. Un sessantenne agrigentino, risultato il titolare della rivendita, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, perché ritenuto responsabile di mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti, mancata formazione e informazione dei lavoratori e per omessa esibizione del documento di valutazione dei rischi.

I militari dell’Arma una volta controllati gli spazi dedicati alla esposizione e vendita della merce, e una volta verificate le irregolarità hanno ordinato la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Sono state irrogate ammende e sanzioni per circa cinque mila euro.