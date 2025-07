Ha rischiato di annegare dopo essersi tuffato in mare nonostante le condizioni meteo avverse, che hanno causato onde alte e raffiche di vento. E’ successo nel primo pomeriggio nello specchio acqueo antistante allo stabilimento Bellavista a San Leone. Un ventenne immigrato è rimasto diversi minuti privo di sensi. Il primo a prestargli soccorso è stato il bagnino che, intervenuto immediatamente, ha eseguito alcune manovre rianimatorie.

Poi il giovane è stato preso in consegna dal personale medico del 118 che ha trattato il paziente con un defibrillatore facendogli riprendere il ritmo cardiaco. Lo stesso è stato intubato e con l’ambulanza portato alla pista di pattinaggio sul lungomare Falcone-Borsellino. Ad attenderlo un elisoccorso atterrato appositamente. Il ragazzo è stato così trasferito in ospedale in codice “rosso”. Le sue condizioni sono gravi.

