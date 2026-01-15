Tribunale di Agrigento, due condanne per fatti del 2016 legati a un articolo giornalistico

Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, ha condannato Salvatore Bulone a un anno e cinque mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e Maurizio Bulone alla multa di 800 euro, oltre alle spese processuali. Entrambi sono stati inoltre condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Calogero Lelio Castaldo, da quantificare in sede civile, e al pagamento delle spese legali per 2.000 euro oltre accessori.

I fatti risalgono all’agosto 2016 e sono collegati a un articolo pubblicato su Sicilia24h e a successive condotte ritenute penalmente rilevanti. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Agrigento all’esito del procedimento di primo grado.

