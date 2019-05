“Riqualifichiamo l’Italia”: ad Agrigento 1° cantiere per valorizzare il patrimonio immobiliare

Valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche ad Agrigento sarà attivato il primo cantiere edile nell’ambito del progetto «Riqualifichiamo l’Italia», nato da uno studio della Cna Sicilia, la confederazione nazionale dell’artigianato, in partnership con Harley & Dikkinson, arranger tecnologico-finanziario e di garanzia.

Il primo cantiere sarà attivato in via Demetra. L’annuncio della definizione dell’iter, alla presenza del responsabile Ludovico Glorioso, è stato dato in occasione del seminario, dedicato proprio al tema «Ecobonus e Sismabonus», organizzato dalla Cna all’interno di «una fiera per costruire» ospitata al Centro commerciale «Città dei Templi».

Il costo dell’intervento, che prevede in particolare il rifacimento del prospetto, dei balconi, degli infissi e l’installazione di un cappotto termico, ammonta a quasi 200 mila euro, così come si legge sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.