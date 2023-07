Ravanusa avvia il processo per il ritorno nelle abitazioni non crollate a seguito dell’esplosione del 2021, Arch. Rino La Mendola a Ravanusa

Agrigento, 19/07/2023 – Nella mattinata di ieri, si è svolto un incontro significativo ad Agrigento tra l’Amministrazione Comunale di Ravanusa e diverse autorità, al fine di discutere la possibilità di consentire ai residenti di rientrare nelle proprie abitazioni rimaste intatte dopo l’esplosione del 11 dicembre 2021. Tra i partecipanti all’incontro c’erano l’Arch. Rino La Mendola, Capo del Genio Civile di Agrigento, l’Ing. Lillo Zicari, responsabile dell’Autorità di Bacino di Agrigento, e l’Arch. Sebastiano Alesci, capo dell’Ufficio Tecnico comunale di Ravanusa. Erano presenti anche legali, tecnici di parte e alcuni rappresentanti delle famiglie coinvolte.

Il Sindaco di Ravanusa, Avv. Salvatore Pitrola, ha aperto i lavori esprimendo l’intenzione della sua giunta di facilitare un celere e sicuro ritorno dei cittadini nelle proprie case, a condizione che si riscontrino le necessarie condizioni tecniche. Tuttavia, ciò non deve interferire con la procedura di appalto dei lavori di riqualificazione urbana e delocalizzazione, finanziati dalla Regione Siciliana per un totale di circa 27 milioni di euro.

La questione tecnica è stata successivamente presentata ai vertici del Genio Civile e dell’Autorità di Bacino, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Alessandra Calafato, con il supporto degli architetti dell’Ufficio Tecnico Comunale, Sebastiano Alesci e Gisella Soldano.

Alla fine dell’incontro, è stato concordato che è effettivamente possibile rendere nuovamente agibili alcuni degli edifici rimasti in piedi dopo l’esplosione, attraverso specifici e singoli iter burocratici. In particolare, il tecnico di parte potrà decidere, assumendosene tutte le responsabilità, se sia sufficiente depositare presso l’Ufficio Tecnico Comunale una Relazione di non Pregiudizio Statico o una più approfondita Verifica sulla Sicurezza, come previsto dal cap. 8.3 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Nei casi più complessi, sarà necessario presentare una richiesta ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 380/2001, insieme a una Verifica di Sicurezza, ai sensi del cap. 8.3 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni, presso gli uffici comunali competenti. In questo secondo caso più complesso, il Comune richiederà all’Autorità di Bacino il cosiddetto “parere di compatibilità”. Se il riscontro sarà positivo, i tecnici di parte potranno procedere con il deposito del Certificato di Idoneità Statica presso il Genio Civile di Agrigento.

Da oggi, sarà possibile richiedere copia degli atti in possesso dell’Ufficio Tecnico Comunale relativi agli immobili non crollati che si desiderano rendere nuovamente abitabili.

L’Amministrazione Comunale si riserva di comunicare la data entro cui devono pervenire le richieste di adesione o di stralcio rispetto al progetto di delocalizzazione, in modo da garantire il corretto svolgimento della riqualificazione urbana e il ritorno sicuro dei cittadini nelle loro case.

Si tratta di un passo importante verso la ripresa e il recupero della normalità dopo il disastroso evento dell’esplosione, e l’Amministrazione Comunale di Ravanusa si impegna a fornire tutto il supporto necessario ai residenti per agevolare il processo di rientro nelle abitazioni rimaste intatte.