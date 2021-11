Riqualificazione porticciolo, Zicari: “Il Consiglio Comunale faccia la sua parte”

“Grazie al finanziamento concesso dal Governo Musumeci, già da questa estate il Porticciolo Turistico potrebbe cambiare look”. A parlare il consigliere comunale, Roberta Zicari, che prosegue: “Oltre alla riparazione del muro para-onde e della scogliera, verrà sostituita la pavimentazione, verranno rinnovati gli arredi urbani e l’illuminazione. Adesso, oltre a ringraziare tutti gli enti e le istituzioni che hanno reso possibile questo risultato, chiedo ai miei colleghi Consiglieri ed alla Amministrazione attiva, di impegnarci in maniera sinergica affinché il porticciolo turistico diventi un’area NON adibita al parcheggio, così da rendere il nascituro “belvedere” maggiormente fruibile da cittadini e turisti. Intendo dire, qiundi, di avviare fin da adesso la discussione sul piano parcheggi in città, più in particolare nella frazione balneare, e di estendere il dialogo a tutte le istituzioni competenti nonché alla cittadinanza, alle associazioni, agli operatori turistici, così da arrivare pronti per la stagione estiva 2022.”