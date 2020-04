RIPRESA DELLE ATTIVITA’. SINDACO FIRETTO: “IL COMUNE NON SIA LASCIATO ALLO SBANDO CON PRESCRIZIONI DELL’ULTIMO MOMENTO”

Agrigento 23 aprile 2020 – “La riapertura o la ripresa graduale delle attività ha bisogno di chiarezza da parte di chi governa questo Paese” afferma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto che prosegue: ” Non basta definire i confini e stabilire il ritorno al lavoro. Servono mascherine, non soltanto quelle chirurgiche. Le fornisca il sistema sanitario o siano messe in commercio a prezzi accessibili a tutti. Va sostenuta l’alternativa al trasporto pubblico in questa fase transitoria e per questo servono incentivi, soprattutto per i pendolari. Occorrono subito anche soluzioni valide per la cura dei bambini. Con le scuole chiuse occorrono soluzioni rapide per le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori. Il Comune non sia lasciato allo sbando con prescrizioni dell’ultimo momento. Misure di prevenzione e soluzioni ai problemi siano chiare dal 4 maggio”.