Riprendono i lavori del viadotto Maddalusa: il completamento è stato riappaltato ed atteso con “ansia”

Dopo mesi e mesi di stallo, i lavori sul viadotto Maddalusa sono stati riappaltati e, dunque, riprendono. Un’arteria che dovrebbe rappresentare un punto di svolta per la viabilità agrigentina ma, finora, ai cittadini ha causato più disagi e ritardi che altro. La sua chiusura significa interruzione della 640 verso Porto Empedocle. Il cantiere ha subito interruzioni che di fatto hanno rallentano i tempi di completamento dell’opera. L’impresa che si era aggiudicata l’appalto dei lavori , lo scorso anno, aveva fatto sapere ad Anas di non essere in grado di onorare l’impegno preso a causa dell’aumento del costo dei materiali. Per il viadotto di contrada Caos, lungo la statale 640, nell’aprile del 2022 è stato approvato dal Genio civile il progetto esecutivo dei lavori strutturali da eseguire. Progetto, presentato dall’Anas, finalizzato alla messa in sicurezza dell’infrastruttura attraverso una serie coordinata di interventi di consolidamento, quello più rilevante è la realizzazione di una gabbia di pilastri attorno ai vecchi piloni, che saranno demoliti. A sollevare il caso era stato AgrigentoOggi e la vicenda era approdata all’Ars tramite una interrogazione dei deputati Ismaele La Vardera, Cateno De Luca, Ludovico Balsamo, Salvatore Geraci, Alessandro Leo, Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto e Davide Vasta. Avevano chiesto interventi urgenti per il ripristino della viabilità. Il viadotto serve l’utenza stradale che proviene dal porto di Porto Empedocle e che si dirige verso Gela sulla statale 115.Il completamento del viadotto è atteso con ansia dagli agrigentini che sperano di vedere finalmente concluso un cantiere diventato fin troppo vecchio e che ha causato non pochi problemi alla circolazione e alla sicurezza stradale. Pare che presto si possa davvero mettere un punto a questa storia.