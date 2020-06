Riprende il mercato del venerdì, la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale per la ripresa del mercato del venerdì in piazzale Ugo La Malfa. Stamane, fin dalle ore 6, Polizia Municipale, volontari, Croce Rossa, Protezione Civile comunale e provinciale, erano già sui luoghi per coordinare le attività mercatali e per la gestione ordinata degli ingressi con misurazione della temperatura. Operatori di Protezione Civile hanno anche distribuito le mascherine alle persone che ne erano sprovviste. Le bancarelle sono state installate tra corridoi ampi e ordinati, che hanno consentito il regolare flusso degli acquirenti. Grande collaborazione da parte di tutti i mercatisti che hanno rispettato le distanze e si sono muniti di gel disinfettante per le mani da mettere a disposizione del pubblico. Da segnare l’importante attività di controllo anti abusivismo commerciale operata dai Vigili Urbani che ha consentito il regolare svolgimento del mercato.