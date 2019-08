Ripensare il centro storico e soprattutto San Leone

Ripensare il centro storico e soprattutto S.Leone.

L’ennesimo salto ad Erice e a Favignana di qualche giorno fa mi offrono l’assist per qualche considerazione.

La frazione balneare di Ag ed il Centro Storico hanno bisogno di una marcia in più.

Programmazione e pianificazione di attività di intrattenimento che possano catturare l’attenzione dei turisti.

Questo deve essere il primo punto della nuova amministrazione comunale.

Buoni i segnali anche se minimi, quelli effettuati nella località marina ma nn sono sufficienti a captare l’interesse turistico.

A Erice ad esempio dovevo passare mezzo pomeriggio e la serata.

Ho finito per restare con la famiglia in un b and b per vedere il giorno dopo uno spettacolo brillante di artisti di strada in orario di aperitivo e un concerto “cover” la sera!!

Trecento euro in più tra pernottamento, pranzo e cena.

Ed altri 200 erano programmati già per un giro in barca, un pranzo spartano a bordo e un paio di tuffi fra Favignana e Levanzo.

Una rete vera e propria quella del trapanese pronta a catturare denaro, dove i paesi entrano in competizione ” giocando” a chi ospita più turisti.

Entri a Trapani e sul lungomare vedi le gigantografie dell’estate marsalese dove entrano in azione anche le cantine ed i vini, le innumerevoli iniziative teatrali e di intrattenimento vario, i manifesti del Cous Cous fest di San Vito lo Capo, la pesca-turismo di Mazara del Vallo.

Al porto di TP è un oceano di gente.

Aliscafi debordanti di persone.

MiniCrociere dirette alla riserva dello Zingaro prese d’assalto.

Tantissimi i turisti diretti anche a Pantelleria!

Sembra un affresco in movimento di gente che va e che viene.

Lo stesso copione del giorno prima per salire in funivia ad Erice.

Sembrava una processione di almeno mezzo Kl !

Gente in fila indiana per “imbarcarsi” su di una cabina ed andare a degustare una genovese calda da Grammatico, il top in qualità in Italia!!

E c’erano financo i manifesti dell’estate a Salemi, borgo di interesse storico ed architettonico importante, lungo le viuzze del centro Ericino.

Insomma ce n’è per tutti, quando si muove in maniera efficace la macchina del turismo!

Stamane come a rincarar la dose un signore in costume si presenta con la famiglia in studio.

Accento non di casa, ma siciliano.

Chiedo: Siete del catanese ?

No, di Ragusa ribatte.

Qualche chiacchiera sulle terre di Vigata e poi la sberla.

Dottore, ma quale Vigata, le potenzialità che avete qui sono impressionanti.

Ma chi l’ha vista mai una costa così bella!!..

Siete però poco organizzati.

È un pò “arretrato” il modello organizzativo.

È inaccettabile cenare a S.Leone col puzzo di percolato che ti ubriaca.

Ma che fa scherziamo??!!.

Ascolto in religioso silenzio le criticità che vengono sollevate e che tutti conosciamo.

Alla fine replico senza dargli ragione ma neanche torto: Mi creda, sono stati fatti passi in avanti importanti ed altri ancora ne faremo!!!

Ed infatti è proprio quello che dobbiamo fare.

Fare sistema.Fare rete.

Il Centro storico, le arteriole della via Atenea a salire, il promontorio della Cattedrale devono necessariamente essere rivalutate e di molto, anche d’estate!!

Apriamo tutto quello che c’è da aprire a partire dal capolavoro di Santa Maria dei Greci, cerchiamo il contributo dei residenti per valorizzare questo patrimonio, battiamo cassa alla Regione perchè nn possiamo guardare timidamente l’azione politica lenta ed ancora in rodagio del governo regionale.

Nn abbiamo nessun assessore di riferimento!

Perché?

Ogni Comune di questa benedetta provincia cominci a fare la sua parte.

Uniamo le potenzialità.

Facciamo dialogare i Sindaci dell’hinterland.

Creiamo un circolo virtuoso sindaci- deputati.

Un tavolo, una task-force per il turismo permanente che curi tutto ciò che può portare gente ad Ag, dal Mandorlo in fiore in poi !!

Pianifichiamo, programmiamo, discutiamo, organizziamo, facciamo finanziare i cartelloni estivi, investiamo nel turismo.

A Siracusa vengono finanziate le tragedie greche.

Qui è il sistema fognario a rappresentare una vera e propria tragedia!!

Mai più tilt fognari a S Leone, efficientamento della raccolta dei rifiuti, decoro urbano da migliorare e l’intrattenimento che oggi manca: musica, spettacoli, teatro !!

Investire in materia turistica deve rappresentare un comandamento, solo lì c’è un un’orizzonte da seguire.

Ce n’è per tutti, proprio per tutti!! …