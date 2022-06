Riparte la ricerca: il parco archeologico apre al pubblico

E’ ripresa da qualche giorno la ricerca archeologica in due diverse aree del Parco archeologico di Agrigento che vede l’Università di Catania ed il Politecnico di Bari impegnati in una campagna di indagine e rilievo nell’area del teatro, mentre il personale del Parco sta continuando lo scavo di un’area residenziale situata a nord della Collina dei Templi di recentissima scoperta. Anche quest’anno il Parco apre al pubblico i suoi cantieri, che potranno essere visitati da martedì, 14 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16, per condividere il racconto delle ultime scoperte e mostrare il lavoro quotidiano degli archeologi. Il cantiere del teatro è raggiungibile attraverso il cancello che porta al cardo I, il cantiere del quartiere residenziale è accessibile da un apposito percorso collegato con la Via Sacra.