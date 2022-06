Riparte il “Temple tour bus” con due percorsi diversi

Riparte dal prossimo 20 giugno il “Temple Tour Bus”, la linea turistica con autobus scoperti della Tua, azienda che gestisce il trasporto urbano. Sono due i percorsi offerti (linea rossa e linea blu) per raggiungere i principali luoghi di interesse turistico e culturale: Valle dei Templi, Giardini della Kolymbethra, Museo Archeologico, Casa di Pirandello, comprese la spiaggia di San Leone, alla Scala dei Turchi e a Porto Empedocle. Un segnale di ripartenza, un servizio a disposizione dei turisti per visitare e conoscere luoghi incantevoli, di interesse storico, culturale e ambientale. I bus dispongono di un commentario audio in 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.