Un ritorno che è quasi una rinascita, un invito ironico e poetico a rimettere piede in teatro. Sabato 13 dicembre alle 21 e domenica 14 dicembre alle 18, il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento ospita “RIP – Ritorno in platea”, il nuovo spettacolo interpretato da Salvatore Rancatore, scritto a quattro mani con Luca Gaeta, che firma anche la regia.

Un lavoro che gioca sul confine tra comicità e malinconia, tra assenza e ritorno, mettendo al centro un personaggio che sembra riemergere da un altrove per riconquistare il suo posto sul palcoscenico. Uno spettacolo che, già dal titolo, si presenta come un omaggio alla magia del teatro e alla sua capacità di far tornare tutto – anche ciò che sembrava perduto.

Le luci sono curate da Tony Bruccoleri, mentre la fonica è affidata a Tony Bruccoleri.

I biglietti (15 euro, ridotto 13 euro per under 18 e over 65) sono disponibili su TicketZeta.

Per info e prenotazioni: 0922 226737 – 368 3175996.

Programma completo su: www.teatrodellapostavecchia.it/calendario.asp

