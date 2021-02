Rinvio elezioni liberi consorzi, Totò Cuffaro: “se non si vogliono le province si cancellino”

L’ex presidente della Regione siciliana, Totò Cuffaro, interviene sul rinvio delle elezioni nei liberi consorzio comunali deciso dall’assemblea Regionale siciliana. Le elezioni nelle ex province non si tengono da sette anni ed erano previste il 28 e 29 marzo prossimo. Questi enti trasformati, a suo tempo, in liberi consorzi e città metropolitane oggi versano in profonda crisi finanziaria. “Sine quoque si abuserà della pazienza dei siciliani- dice Cuffaro-. Si è per l’ennesima volta rinviata l’elezione degli organi delle Province. Se non si vogliono le Province si cancellino ma la si smetta con questa pantomima“. Cuffaro ritiene che sia meglio rifarle e dare rappresentanza democratica al territorio.