RINVIO al 6 ottobre 2019 (data e orari da confermare) della PASSEGGIATA DELLA SALUTE

A seguito delle avverse condizioni meteo soggette a repentini e imprevedibili cambiamenti è stata inevitabile la decisione di rinviare, a domenica 6 ottobre 2019, la Passeggiata della salute – 2^ Passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi, prevista per domenica 1 settembre. Ulteriori informazioni verranno comunicate in seguito attraverso le tv, i giornali ed i social. Si coglie l’occasione per ringraziare quanti si sono finora impegnati per l’organizzazione dell’atteso evento e a coloro che avrebbero partecipato e parteciperanno per l’entusiasmo dimostratoci.