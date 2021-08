Rinviato il concerto di Ibla al Costabianca

L’atteso concerto di Ibla in programma oggi, 13 agosto, al teatro Costabianca di Realmonte è stato posticipato al prossimo 20 agosto. Il rinvio dell’esibizione è strettamente legato alla volontà degli organizzatori di realizzare un “centro tamponi rapido” all’ingresso del teatro, dove lo spettatore sprovvisto di green pass possa accedere gratuitamente al test e ottenere la certificazione richiesta. L’organizzatore dell’evento ha deciso, quindi, in accordo con la casa di produzione della cantante empedoclina, di rinviare il concerto per consentire la partecipazione ad un maggiore numero di spettatori, anche a quelli non ancora vaccinati o sprovvisti di certificato. “La decisione di rinviare di una settimana il concerto di Ibla – spiega l’imprenditore Sergio Di Benedetto – nasce dalle nuove disposizioni dettate dal Governo per l’accesso al teatro, anche in relazione all’aumento dei contagi Covid 19. L’introduzione obbligatoria del Green pass, che ovviamente giunge quando già si è pianificata una stagione teatrale, quando già gli investimenti sono stati programmati seguendo tutte le regole imposte che puntano ad un ritorno basato su una normalità promessa ma mai raggiunta, limita gli ingressi a chi possiede determinati requisiti di sicurezza. Le “vittime” illustri di questo cambio di regole in corsa sono state, come sempre in questo periodo, le attività culturali, di spettacolo e la ristorazione tutta. Anche noi, nel recente concerto tenuto al teatro Costabianca, abbiamo visto negare l’ingresso a decine e decine di utenti perché non “perfettamente” in regola con il green pass. Ci stiamo quindi attivando per offrire un servizio gratuito in più e consentire ai nostri spettatori di fare il tampone gratis ed assistere in sicurezza allo spettacolo”.