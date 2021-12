Rinviato evento #diventerà Bellissima ad Agrigento: “Ci stringiamo al dolore di Ravanusa”

“La tragedia che ha coinvolto la città di Ravanusa ci ha spinto a rimandare a gennaio l’evento regionale “Titolari senza riserve. Le donne di diventerà bellissima in campo”, previsto il 17 dicembre ad Agrigento, per concentrare le nostre energie a sostegno del mio paese così duramente colpito.”

Queste le parole dell’onorevole Giusi Savarino, a commento del dramma che si è consumato sabato scorso e che ha visto Ravanusa triste protagonista dell’esplosione in cui hanno perso la vita concittadini.

“Oltre ad esprimere il mio profondo cordoglio verso l’intera comunità, ringrazio le istituzioni per l’attenzione che hanno immediatamente dedicato a questa grave vicenda e mi auguro che, ciascuno per quanto di propria competenza, dimostri la dovuta considerazione verso una comunità riservata e orgogliosa, esempio per tutti di dignità nel dolore, così profondamente segnata da un dramma improvviso e che lascia attoniti”.