Un ordigno bellico probabilmente inesploso, quasi sicuramente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto in un appezzamento di terreno, nell’area rurale di contrada “Giacheria”, nelle campagne di Santa Margherita di Belice. Ad avvertire i carabinieri della Stazione cittadina è stato il proprietario del fondo, un cinquantasettenne di Sciacca, residente a Santa Margherita di Belice, che ha notato un vecchio oggetto di ferro ricoperto di terra.

I militari dell’Arma immediatamente si sono precipitati nella zona per verificare l’accaduto. Si è proceduto alla comunicazione alle Autorità competenti in materia anche per richiedere l’intervento degli artificieri. Per precauzione l’area interessata è stata delimitata e transennata, e resterà interdetta fino all’intervento di una squadra di militari dell’Esercito Italiano, specializzata nel recupero di questa tipologia di residuato bellico.