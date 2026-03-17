Ha trovato un ordigno bellico risalente probabilmente alla Seconda guerra mondiale. È quanto scoperto da un imprenditore agricolo cinquantenne nel fondo della sua azienda in contrada Misita, a pochi passi da Zingarello. L’uomo ha immediatamente chiamato il 112 e subito sono arrivati sul posto i poliziotti delle Volanti.

Attivato il protocollo che si utilizza in questi casi con un contatto diretto tra Prefettura ed Enti preposti alla messa in sicurezza. Quello che è stato trovato, in pessimo stato di conservazione, potrebbe essere l’ogiva di un’arma bellica. La lunghezza è di circa 40 centimetri. (FOTO ARCHIVIO)

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