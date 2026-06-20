Un ordigno bellico è stato rinvenuto su un tratto di litorale tra Foce Gallina e Pisciotto, in territorio di Licata. Sono stati dei bagnanti a fare la scoperta, nella tarda mattinata di oggi. I poliziotti del locale Commissariato si sono precipitati nella zona per verificare l’accaduto.

Sono state allertate le Autorità competenti in materia, tra cui la Prefettura di Agrigento, anche per richiedere l’intervento degli artificieri.

Dalla prima valutazione, anche se serviranno altri accertamenti da parte di un pool di esperti, quello trovato a pochi passi dal mare è un proiettile di artiglieria di fabbricazione americana, ancora parzialmente leggibile nell’etichetta originale, risalente alla Seconda guerra mondiale.

Per precauzione l’area interessata è stata delimitata e transennata, e resterà interdetta fino all’intervento di una squadra di militari dell’Esercito Italiano, specializzata nel recupero di questa tipologia di residuato bellico. Simili ritrovamenti non sono una novità in territorio agrigentino.

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