In una farmacia, in un comune della provincia di Agrigento, durante un controllo dei carabinieri del Nas di Palermo, collaborati dai militari della Compagnia di Agrigento, sono state rinvenute e sequestrate 4 confezioni di medicinali, di cui uno distribuito in Dpc, del valore complessivo di 500 euro, prive di fustelle e già rimborsate dall’Azienda sanitaria provinciale.

Per i legali rappresentanti della società, due quarantenni, e una farmacista trentacinquenne, tutti agrigentini, è scattata la denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’illecita asportazione dalle confezioni di farmaci dei talloncini adesivi che incollati su prescrizioni mediche e presentati alla competente Asp erano già state rimborsate.

