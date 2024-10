I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, unitamente agli agenti della polizia municipale e al personale di Arpa di Agrigento, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati ambientali, hanno rinvenuto, su suolo pubblico in un’area comunale di circa 60 metri quadrati, una discarica di rifiuti domestici e speciali.

La scoperta in via Donizetti, a poche decine di metri dalla Salita della Madonna Catena, nell’abito empedoclino. Trovati rifiuti di ogni tipologia, anche speciali e pericolosi, stoccati in maniera incontrollata. L’intera area è stata sequestrata, in attesa delle successive opere di bonifica e ripristino dei luoghi.

Appena una decina di giorni fa i militari dell’Arma avevano apposto i sigilli ad un’altra discarica abusiva, lungo la statale 115 in contrada Marinella, realizzata in un cantiere stradale, al momento fermo, lungo una tratta stradale di circa due chilometri.

