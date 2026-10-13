Senza sosta l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento per il rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio provinciale, con particolare attenzione verso coloro che si rendono responsabili di reati. Negli ultimi giorni data esecuzione al decreto di espulsione disposto dall’Autorità giudiziaria quale misura alternativa alla detenzione, i poliziotti hanno rimpatriato un cittadino gambiano detenuto presso la Casa circondariale di Sciacca.

L’uomo ha precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È stato accompagnato nel Paese di origine con un volo di linea, scortato da personale specializzato della Questura di Agrigento.

L’11 ottobre è stato rimpatriato un secondo cittadino gambiano, destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Agrigento. Lo straniero era stato più volte deferito alla locale Procura della Repubblica per reati in materia di stupefacenti, resistenza a Pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, noto anche per aver fatto precipitare una bombola del gas dal balcone della propria abitazione dalle parti di via Damareta.

Anche lui è stato accompagnato nel Paese di origine con un volo di linea, scortato dagli agenti dell’Immigrazione. Lo stesso giorno, in esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Agrigento, i poliziotti hanno condotto presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta un cittadino romeno.

L’uomo era appena stato scarcerato dalla Casa circondariale di Agrigento, dopo aver scontato una pena detentiva per rapina, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. “Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra complesso, delicato e tempestivo. L’Ufficio Immigrazione continuerà a monitorare con costanza la presenza di cittadini stranieri irregolari nel territorio di competenza, per assicurare l’effettivo rimpatrio di quanti commettono reati”, scrive in una nota la Questura agrigentina.

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