E stato rimosso l’albero di Natale allestito in piazza Marconi ad Agrigento travolto dalle critiche e bocciato da tanti agrigentini attraverso i social. Un camion attrezzato con una gru lo ha caricato e portato via. A decidere per la rimozione, a poche ore dall’inizio dell’Immacolata, è stata l’Amministrazione comunale su disposizione del sindaco Franco Miccichè. Non si conosce ancora la motivazione ufficiale. È verosimile che l’albero, dopo le polemiche, sarà a breve sostituito con uno nuovo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp