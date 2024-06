E’ stata rimossa dallo specchio acqueo antistante l’omonima Riserva naturale orientata di Torre Salsa, su disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’imbarcazione utilizzata per uno sbarco di migranti. La decisione è stata presa dopo apposita conferenza di servizi con la Capitaneria di porto di Porto Empedocle, in considerazione della situazione di emergenza dovuta alle precarie condizioni di galleggiabilità dell’unità incagliata sulla riva.

Alle operazioni ha preso parte il personale di Arpa di Agrigento per verificare l’eventuale inquinamento da idrocarburi dovuto ai residui di carburante e liquidi a bordo. Vista l’impossibilità di praticare un tentativo di recupero via terra, e considerato il notevole pregio ambientale della zona, è stato deciso di affidare il servizio di rimozione, messa in sicurezza e trasferimento dell’unità ad un’imbarcazione idonea.