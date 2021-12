Rimane chiusa al transito la provinciale 31 per frana

Resta momentaneamente chiusa al transito la SP n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana in seguito alla frana che ha interessato un tratto della carreggiata nei pressi di Cianciana. I tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e dell’impresa che eseguirà i lavori di ripristino sono già intervenuti sul posto per valutare la situazione, individuando la tipologia degli interventi da eseguire in modo da consentire nel più breve tempo possibile il collegamento tra questi comuni. “Purtroppo le abbondanti precipitazioni che si sono susseguite negli ultimi giorni- dicono dal libero consorzio- non consentono interventi immediati, che saranno effettuati non appena le condizioni meteo miglioreranno, facilitando il lavoro di operai e mezzi. Le forti piogge hanno peraltro provocato numerosi problemi alla viabilità della zona (e non solo), in particolare con grosse quantità di detriti riversate in numerosi punti dei tracciati, per esempio sulla SP n. 32 Ribera-Cianciana, ove sono impegnati i mezzi del Libero Consorzio per sgomberare un tratto di strada attualmente invasa dal fango.”