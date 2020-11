Rilancio dell’ospedale di Licata: Castiglione a rapporto da Zappia

LICATA. Potenziare l’ospedale di Licata e soprattutto in che modo. E’ questo il tema trattato dall’assessore comunale alla sanità, Carmelo Castiglione, intervenuto in rappresentanza del sindaco Galanti, ad un incontro con il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Mario Zappia,

“Si è trattato di un incontro sicuramente molto utile, oltre che cordiale – spiega l’assessore Castiglione – nel corso del quale ho avuto modo di discutere col direttore Zappia di quelli che sono gli obiettivi sui quali puntare per il rilancio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso”.

In particolare, gli argomenti dei quali si è discusso sono: l’attuazione del piano aziendale, cosa per la quale è necessario bandire subito i posti carenti in organico, a cominciare dai primari delle unità operative; l’apertura del reparto di lungodegenza; la riapertura della cucina per consentire, come da contratto, la preparazione dei pasti nelle cucine del nosocomio; la necessità di migliorare l’aspetto alberghiero mediante la tinteggiatura della ringhiera, la pulizia e la rimozione di tutte le condizioni che consentono ai cani randagi di stazionare permanentemente all’interno del perimetro ospedaliero.

“Infine, in considerazione del periodo Covid-19, che ha determinato la chiusura dei vari reparti ai visitatori, parenti ed amici dei ricoverati – aggiunge il delegato comunale alla Sanità – in via precauzionale, abbiamo chiesto il potenziamento del servizio Oss nei vari reparti per garantire l’igiene personale dei degenti non autosufficienti.

Il direttore dell’Asp – conclude l’assessore Castiglione – ha preso tempo per darmi delle risposte e mi ha comunicato che entro la fine del mese dovrebbe presentare la pianta organica all’assessore regionale della Sanità, per le determinazioni consequenziali anche ai fini del miglioramento dei servizi nelle strutture ospedaliere”.

Con questo atto aziendale, l’ospedale San Giacomo d’Altopasso dovrebbe essere potenziato.