Un discreto numero di commercianti, gestori e titolari di bed&breakfast e case vacanze, proprietari di bar, pub, locali della movida e ristoratori delle vie Atenea, Pirandello, Gioeni e strade limitrofe ha preso parte ad una riunione per cercare di rilanciare il salotto cittadino e le aree limitrofe. Presenti all’incontro svoltosi in un’attività lavorativa del centro cittadino anche alcuni tour operator e guide turistiche della città.

Nel corso dell’incontro è nato anche un dibattito sulla enorme differenza fra la situazione turistica della Valle dei Templi e quella del centro storico. Questo ha spinto alcuni rappresentanti delle varie organizzazioni commerciali della città ad analizzare la situazione e individuare le cause e trovare i rimedi. Una delle strategie che verranno portate avanti riguarda una collaborazione con le guide turistiche e i tour operator per portare i gruppi turistici in centro città.

Alcuni commercianti hanno proposto l’apertura di negozi e attività commerciali di via Atenea e dintorni ogni prima domenica del mese in concomitanza con l’accesso gratuito ai siti archeologici. Nei prossimi giorni verranno scelti i delegati per ogni categoria merceologica: uno dei commercianti, uno delle strutture ricettive, uno di ristoranti e uno di bar/pub e poi nominare un portavoce per unire tutti.

