Rigenerazione “green”: incontro ad Agrigento

“Nuove sinergie per la rigenerazione in chiave green e il recupero dei borghi” è il titolo del convegno promosso da Confartigianato Imprese Agrigento in collaborazione con l’Anci Sicilia e gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri, in programma il 13 aprile prossimo, alle ore 17 nella sede di Confartigianato Imprese Agrigento.

Si tratta di un incontro mirato alla riflessione su importanti e attuali temi della rigenerazione urbana, soluzioni green, efficientamento energetico dei comparti dell’edilizia nel contesto dello sviluppo del territorio e del turismo sostenibile. Tutte azioni concrete per il Territorio programmate per lenire il fenomeno della desertificazione dei piccoli centri urbani e sviluppare indotti economici imprenditoriali.

Il convegno, nel dettaglio, offrirà una ampia panoramica sul ruolo delle nuove tecnologie digitali ed impiantistiche per la progettazione, realizzazione e gestione dei nuovi edifici e sull’importanza di innovare il patrimonio edilizio esistente in ottica green per un futuro sostenibile del Paese.

Dopo i saluti iniziali della dirigenza di Confartigianato Imprese Agrigento, interverranno Milko Cinà, sindaco di Bivona in rappresentanza dell’Anci Sicilia; Duilio Alongi, dirigente regionale del Dipartimento Tecnico e i presidenti degli Ordini professionali, Rino La Mendola per gli Architetti e Achille Furioso per gli Ingegneri, Sono previste relazioni di Rosalia Tatano ingegnere e al contempo membro componente del direttivo di Confartigianato Imprese Agrigento (“Transizione ecologica a sostegno di ecosistemi virtuosi”), Rino La Mendola (“Recupero dell’identità dei borghi per consolidare le nostre radici culturali”) e Antonino Cellura, Presidente della Commissione Urbanistica di Agrigento (“Ristrutturazione e riqualificazione dei borghi: idee e opportunità”).

In occasione dell’incontro, valido per ottenere crediti formative dai rispettivi Ordini, con il deputato regionale Giusy Savarino sarà pure presentato e discusso il disegno di legge n.245 “Legge di Stabilità Regionale 2023-2025 secondo cui in attuazione dei principi sanciti dalla L.R. n 19/2020 “Norme per il governo del territorio” relativi alla rigenerazione urbana, al divieto di consumo del suolo e al recupero e riutilizzo dell’edilizia esistenze, viene costituito presso l’Assessorato delle Infrastrutture un fondo da 10 milioni di euro per l’attribuzione di un contributo di 40 mila euro a fondo perduto destinato a coloro i quali si accingeranno alla ristrutturazione di una prima casa in comuni sotto i 10.000 abitanti. (Sviluppo e coesione 2021-2027). Modera il giornalista Stelio Zaccaria. Concluderà i lavori Gianofrio Pagliarulo (nella foto) presidente provinciale di Confartigianato Imprese Agrigento.