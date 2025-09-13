La realizzazione di un rigassificatore nella costa di Porto Empedocle, la deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono interviene nel dibattito e, pur non potendo essere stata presente all’iniziativa odierna promossa dai comitati contro il rigassificatore ribadisce con forza la sua posizione. “Sono da sempre al fianco del movimento per la sostenibilità, delle associazioni e delle cittadine e dei cittadini della provincia di Agrigento e continuerò a esserlo senza esitazioni. Questo progetto è dannoso e rappresenta un grave rischio per il nostro ambiente, per il nostro paesaggio e per il futuro sociale ed economico del territorio, a vocazione turistica e culturale. Non possiamo permettere che venga imposto dall’alto, senza ascoltare le comunità e senza una seria valutazione dei danni e dei rischi che comporterebbe”, dichiara Iacono.

La deputata annuncia di aver già presentato un’interrogazione parlamentare sul tema e un ordine del giorno al decreto “Energia e Territori”, con il quale ha chiesto lo stop a ogni nuova concessione o proroga che consenta la realizzazione dell’opera. “Continuerò a portare avanti questa battaglia con atti concreti in Parlamento e sul territorio, sostenendo le iniziative del movimento per la sostenibilità e delle associazioni. La mia posizione e quella del Partito Democratico sono chiare: il rigassificatore non serve alla Sicilia, non serve a Porto Empedocle, non serve alle cittadine e ai cittadini della provincia di Agrigento. Non possiamo più permettere che si speculi sui nostri territori. Avanti insieme, con determinazione, per difenderli”, conclude la deputata.

