Sequestrata una vasta area boschiva con la presenza di rifiuti speciali e pericolosi, anche di provenienza industriale, e lastre e pezzi di eternit. Area, tra le vie Barone Francesco Mosca e Barone Francesco Celsa, nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento, in prossimità dell’impianto di depurazione, che è stata trasformata da più incivili ad una vera e propria discarica abusiva. Ad apporre i sigilli è stato, su disposizione della Procura, il personale di Arpa di Agrigento. La scoperta in una vasta zona a ridosso di decine di condomini.

Sul tappeto di pattume sono stati trovati rifiuti di ogni tipologia, speciali e pericolosi, stoccati in maniera incontrollata: contenitori e lastre in eternit, scarti di lavorazione, materiale edile in disuso, prodotti industriali, materiali in plastica, materassi e sacchi, grandi e piccoli, contenenti varia spazzatura. Gli ufficiali di polizia giudiziaria stanno cercando di identificare quanti hanno scaricato rifiuti nella zona, i quali, una volta individuati rischiano di finire nei guai per violazioni di natura penale in materia ambientale.