Rifiuti nell’alveo del fiume Naro tra Agrigento e Favara. MareAmico: Le discariche ci uccideranno”

“Nel territorio di Favara, nella zona dell’ex miniera Lucia, abbiamo scoperto parecchie discariche che contengono diversi materiali, anche pericolosi. La cosa è particolarmente grave perchè una di queste discariche ha invaso l’alveo del fiume “Naro”, e presto tutto questo materiale andrà a finire nel mare di Cannatello”, lo dice in una nota MareAmico.

“Da qualche giorno la discarica si è arricchita di una nuova presenza – continua -, sono stati depositati centinaia e centinaia di copertoni di bici, la cui provenienza sarebbe facile da scoprire. Questi fatti, di una gravità inaudita, ci fanno capire che c’è gente che non rispetta la propria e l’altrui salute! Abbiamo allertato le Forze dell’Ordine per le necessarie indagini e per far eliminare tale pericolo per la salute”.