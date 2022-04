Rifiuti, Musumeci annuncia: “Due termovalorizzatori in Sicilia”

“Il nucleo di valutazione proprio ieri ha completato il suo lavoro e ha verbalizzato l’idoneità di due progetti per termovalorizzatori. Adesso predisponiamo il bando perchè seguiamo la procedura del project financing, chiediamo il coinvolgimento del privato. Stiamo lavorando perchè siamo convinti sia questa la soluzione insieme alla raccolta differenziata. Così ci liberiamo della schiavitù delle discariche dei rifiuti”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. L’isola avrà due impianti: uno per la Sicilia occidentale (647 milioni) e uno per la Sicilia orientale (poco meno di 400 milioni).

“A Roma il sindaco del Pd ha deciso di risolvere il problema dei rifiuti annunciando la realizzazione di un termovalorizzatore – continua il Governatore -. Noi in Sicilia abbiamo proposto una soluzione simile diverso tempo fa, ma qui la sinistra ha parlato di mostruosità, ponendo mille obiezioni. Complimenti al sindaco post comunista di Roma per avere condiviso la nostra soluzione e la nostra impostazione”.