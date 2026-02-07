Rifiuti, Ato 4 Agrigento Est: Seap dice stop alle proroghe e mette sotto pressione Comuni e Srr

Si apre una nuova fase di incertezza nella gestione del servizio di igiene urbana nell’Ato 4 Agrigento Est, con il rischio concreto di ripercussioni operative in nove comuni del territorio. A innescare la tensione è la presa di posizione della società Seap, che ha formalizzato la propria indisponibilità a proseguire il servizio in regime di proroga all’interno del raggruppamento temporaneo di imprese attualmente affidatario.

La posizione è contenuta in una nota firmata dall’amministratore unico Dario Vella e trasmessa alla Srr Ato 4 Agrigento Est e ai sindaci dei Comuni interessati. Seap ha chiarito di non voler più aderire ad ulteriori estensioni dell’affidamento, sollecitando l’avvio immediato delle procedure per una nuova gara e dichiarando la propria “assoluta indisponibilità” a continuare oltre l’attuale assetto emergenziale.

L’affidamento in essere fa capo al raggruppamento temporaneo di imprese costituito nel 2018, con Iseda nel ruolo di capogruppo mandataria e la partecipazione delle società Icos, Ecoin, Traina e della stessa Seap, che detiene una quota del 7,77 per cento. Il contratto originario, della durata di sessanta mesi, è scaduto da tempo, ma il servizio continua grazie a una sequenza di proroghe disposte dai Comuni soci, in attesa dell’espletamento di una nuova procedura di gara.

Già il 23 dicembre scorso Seap aveva manifestato la volontà di recedere dal raggruppamento, chiedendo di essere sostituita entro il 31 gennaio. Una richiesta rimasta senza esito. Iseda ha infatti rappresentato l’impossibilità tecnica di riorganizzare l’assetto interno della Rti, considerati i tempi ristretti e la prossimità delle scadenze, seppur prorogate.

La posizione delle altre imprese è stata formalizzata con una nota del 3 febbraio. A seguito di un confronto interno, Iseda ha comunicato l’impossibilità di modificare l’attuale composizione del raggruppamento in vista dell’imminente avvio della nuova gara. Pur prendendo atto delle criticità segnalate, la Rti ha ribadito la necessità di proseguire il servizio, trattandosi di una prestazione essenziale sotto il profilo igienico-sanitario, la cui interruzione potrebbe avere conseguenze rilevanti sulla salute pubblica.

Il quadro che emerge è quello di una gestione appesa a un equilibrio precario, in cui le imprese fissano confini e condizioni operative, mentre i Comuni sono chiamati a rincorrere soluzioni amministrative in un contesto segnato da ritardi strutturali nella programmazione del servizio di igiene urbana.

Ora la palla passa alla Srr e agli enti locali, che dovranno individuare rapidamente un percorso credibile per superare la stagione delle proroghe e traghettare il servizio verso un nuovo affidamento, evitando ulteriori forzature. In gioco non c’è solo la tenuta amministrativa del sistema, ma il rischio concreto che l’incertezza si traduca in disservizi per i cittadini e in nuovi, inevitabili contenziosi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp