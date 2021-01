Rifiuti fuori il mastello e sacchetto selvaggio: elevate 30 multe

Sacchetto selvaggio e rifiuti senza mastello, ad Agrigento, fioccano le multe. Sedici cittadini sono stati individuati dai documenti lasciati all’interno dei sacchetti di rifiuti, o dalle riprese video-fotografiche.

In poco più di una settimana, complessivamente elevate 16 violazioni per abbandono rifiuti in centro città e aree periferiche accertate attraverso appostamenti su strade cittadine, rinvenimenti di documenti all’interno dei sacchi dei rifiuti, e avvalendosi di apparecchiature video- fotografiche. A tutti è stata applicata una sanzione amministrativa di 600 euro.

E altre 14 violazioni sono state contestate per conferimento dei rifiuti senza mastello o errata differenziazione, ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 131, del 4/09/2018 e dell’ordinanza sindacale n.9 del 05/07/2018.