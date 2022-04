Rifiuti “da casa” gettati tra quelli di un ufficio pubblico: accade anche questo

“La spina nel fianco sono le grandi utenze”. Il sindaco di Agrigento , Francesco Miccichè, lo dichiara senza mezzi termini e in più afferma: “Abbiamo scoperto che in un ufficio pubblico alcuni impiegati si portavano la spazzatura da casa.” Insomma: niente differenziazione dei rifiuti a casa, i sacchi gettati tra quelli dell’ufficio pubblico. Quella della gestione dei rifiuti nelle grandi utenze è stata sempre una nota dolente per il comune di Agrigento. Nel passato, è stata più volte annunciata la linea dura sul controllo dei rifiuti prodotti da enti pubblici, grandi aziende e supermercati con controlli sulla regolarità del conferimento della frazione secca residua. Senso civico, rispetto per l’ambiente e responsabilità, ecco a cosa ci si dovrebbe affidare.