Numerose sanzioni per i rifiuti conferiti non correttamente e per violazioni al Codice della Strada. A staccare le contravvenzioni gli agenti della polizia Locale di Favara nel corso dei controlli per garantire il rispetto delle regole, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente. Per verificare il corretto conferimento dei rifiuti sono state identificate circa 30 persone e ispezionati 20 veicoli, con diverse sanzioni scattate tra cui quella ad una cittadina per il mancato conferimento presso il proprio domicilio.

Le verifiche si sono poi spostate in via Capitano Callea ai sensi del Codice della Strada, dove la Polizia Locale ha controllato 15 veicoli tra mezzi industriali, aziendali, auto e moto. In questo caso le sanzioni sono state 6, di cui 4 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 2 per la mancanza dei documenti di guida al seguito.

“Tutte le attività di controllo e repressione condotte a luglio, con attività di presidio a cui ho partecipato direttamente insieme all’assessore Lillo Attardo – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -, nel mese appena trascorso abbiamo raggiunto il 61% di raccolta differenziata, un dato importante per la nostra città. È la prova concreta che i risultati si possono ottenere e che la nostra città può continuare a migliorare. Grazie del lavoro ai nostri agenti. Continuiamo così per una Favara più pulita e più sicura per tutti”.

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