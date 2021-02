Rifiuti, ad Agrigento continua il pugno duro contro chi non rispetta le regole

E’ diventato veramente rischioso trasgredire le norme vigenti in materia di conferimento dei rifiuti. La speciale squadra ecologica della Polizia Municipale istituita per contrastare e reprimere gli illeciti ambientali e guidata dal col. Gaetano Di Giovanni, in una sola settimana, ovvero dall’ 1 al sette di questo mese, ha elevato 69 contravvenzioni. In particolare 16 violazioni hanno riguardato l’ abbandono di rifiuti in centro città e nelle aree periferiche, accertate attraverso appostamenti su strade cittadine, rinvenimenti di documenti all’interno dei sacchi dei rifiuti e avvalendosi di apparecchiature video-fotografiche. Per le persone individuata la sanzione amministrativa pecuniaria è di 600 euro.

Altre 51 violazioni sono state inflitte per conferimento dei rifiuti senza mastello o per errata differenziazione, ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 131 del 4/09/2018 e dell’ordinanza sindacale n.99 del 05/07/2018.

Infine 2 violazioni, accertate con lo street control, sono state inflitte ai sensi dell’art.193 comma 1 e 2 C.D.S. avendo individuato autovetture sprovviste di regolare assicurazione.

“Gettare rifiuti in maniera irregolare – dice il sindaco Micciché- diventa ormai veramente rischioso e soprattutto oneroso e le diverse squadre della polizia locale incaricate di svolgere i controlli ne sono una dimostrazione. Diventa quindi più economico e meno rischioso mettersi in regola seguendo le normative vigenti”.