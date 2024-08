Fiamme a una catasta di materiali in plastica e cartoni nel piazzale di pertinenza del pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. A spegnere il rogo, prima che si propagasse pericolosamente all’interno della struttura sanitaria, sono stati gli operatori antincendio in servizio. È accaduto ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato che hanno avviato le indagini per fare luce sull’episodio. I materiali andati a fuoco erano collocati sotto una scala esterna. Non ci sono stati feriti né intossicati.