Momenti di panico all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un principio di incendio. A bruciare la spazzatura contenuta in un cestino per i rifiuti al pianoterra della struttura sanitaria. Forse perché qualcuno, ha buttato una sigaretta spenta malamente. Il fumo attraverso l’impianto di aerazione ha raggiunto i reparti dei piani alti. Sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri che, in via precauzionale e momentaneamente, hanno evacuato alcune stanze. Poco più tardi la scoperta dei rifiuti in fiamme. Non c’è stato nessun pericolo o rischio che le fiamme si estendessero, i pompieri hanno riportato la sicurezza. Non si sono registrati danni, né è stato necessario interrompere le attività sanitarie.

