Rieti allunga la serie, al PalaSojourner Agregnto perde gara 3

Agrigento ingenua e poco lucida nei momenti topici della partita, Rieti sorniona e brava a sfruttare gli errori. È questa la sintesi di gara tre. Al PalaSojourner Agrigento non sfrutta il primo matchpoint e perde 67-63. La serie si allunga dunque, Agrigento adesso conduce 2-1. Domenica al PalaSojourner va in scena gara 4. Rieti proverà a riportate la serie al PalaMoncada, ad Agrigento servirà qualcosa in più rispetto a quanto fatto vedere nelle prime tre gare per provare a chiuderla. Anche in gara tre è stato Ambrosin, autore di 20 pt il vero trascinatore, seguito da Grande, un po meglio rispetto al primo episodio, e Morici 10 pt a testa.

Kienergia Rieti – Moncada Energy Agrigento 67-63 (18-19, 9-12, 20-16, 20-16)

Kienergia Rieti: Michele Antelli 15 (3/7, 3/6), Edoardo Tiberti 12 (3/4, 1/4), Maurizio Del testa 11 (0/2, 2/7), Marco Timperi 10 (4/9, 0/2), Francesco Papa 8 (4/8, 0/3), Gabriele Fin 5 (0/0, 1/1), Manuel Saladini 5 (1/5, 1/2), Giorgio Broglia 1 (0/3, 0/3), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0), Flaviano Capasso 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 36 12 + 24 (Francesco Papa 13) – Assist: 12 (Michele Antelli 5)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 20 (2/5, 2/5), Nicolas Morici 11 (2/6, 2/5), Alessandro Grande 10 (2/9, 2/3), Santiago Bruno 9 (0/1, 3/4), Mait Peterson 8 (2/3, 0/0), Giuseppe Cuffaro 3 (0/0, 1/2), Albano Chiarastella 2 (1/1, 0/5), Andrea Lo biondo 0 (0/1, 0/1), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Cosimo Costi 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Albano Chiarastella 13) – Assist: 14 (Albano Chiarastella 4)