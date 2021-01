Rientro a scuola, il sindaco di Agrigento chiarisce alcuni punti

Il sindaco di Agrigento, Franco Micciche’, si rivolge ai cittadini con un messaggio in merito alla riapertura delle scuole. Ecco cosa dichiara: “ Cari concittadini vorrei confermarvi che da lunedì 1 febbraio riaprono tutte le scuole in città. La decisione è stata presa dagli assessori regionali alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla e alla Sanità Ruggero Razza. Per chiudere una scuola occorrerà prima un provvedimento dell’autorità sanitaria. Per questo si rientra in classe, con orari differenziati e con percentuali differenziate. Seconda e terza classe della scuola media inferiore e scuole medie superiori cominceranno con il 50 o il 75 per cento in presenza ancora da stabilire. Le corse degli autobus verranno potenziate e i mezzi sanificati e controllati visto che possono contenere solo il 50 per cento dei posti disponibili. Intanto continueranno gli screening della popolazione scolastica che vorrà sottoporsi al tampone.”