“Riempi il carrello di solidarietà”, parte la colletta alimentare  

Parte anche una colletta alimentare nell’ambito dell’iniziativa denominata “Diamo una mano alle famiglie in difficoltà”. È stata avviata per aiutare anche con generi di prima necessità cittadini che in questo momento hanno bisogno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Sciacca in collaborazione con associazioni di volontariato e le parrocchie, molto impegnate in questi giorni nell’assistenza e nella solidarietà. È stata denominata “Riempi il carrello di solidarietà”.

La raccolta di alimenti – spiegano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino – parte oggi presso i supermercati di Sciacca. I volontari della Protezione Civile si occuperanno di presidiare, raccogliere e distribuire quanto sarà generosamente donato dai cittadini: un piccolo gesto farà la differenza.